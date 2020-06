Veltroni: “Bisogna essere obiettivi nel giudicare la Juve e dire che non gioca bene”

Sulla Gazzetta: “Parlare di un fallimento, ora, sarebbe ingiusto, ma se l’obiettivo era il bel gioco bisogna avere il coraggio di dire che non lo si è raggiunto”

Bisogna essere obiettivi secondo Walter Veltroni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, nel giudicare la Juve. Ed essere obiettivi significa non poter negare che i bianconeri sono primi in classifica, in corsa in Champions e sono arrivati alla finale di Coppa Italia.

Parlare di un fallimento, ora, sarebbe ingiusto. Nei confronti di Sarri, dei giocatori, della società. Ma la squadra non gioca bene. E se questo nuovo ciclo era nato con questo obiettivo, bisogna avere il coraggio di dire che non lo si è raggiunto Il bel gioco che si doveva sostituire a quello ritenuto brutto di Allegri non si è visto. Per ora, con le sconfitte in Supercoppa e in Coppa Italia, neanche i risultati. Ma il bilancio si tira a fine stagione. Questa, poi, è stata tribolata come mai nessun’altra. Ora alla Juventus servono risultati, vittorie. Per il bel calcio, forse conviene attendere la prossima campagna acquisti.