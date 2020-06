Tuttosport: contro la Juve potrebbero giocare Allan e Callejon

L’unica certezza di Gattuso è la presenza di Fabian Ruiz che, dopo la prestazione contro l’Inter, sarà titolare inamovibile per la finale di Coppa Italia

Non pochi cambi per la formazione che Gattuso ha in mente contro la Juve per la finale di Coppa Italia secondo Tuttosport. Il tecnico partirà dal centrocampo che potrebbe rivoluzionare per tenere testa alla formazione di Sarri

“Il grande handicap è rappresentato dalla squalifica di Ospina, al suo posto Meret. Gattuso nutre molta fiducia nel ragazzo friulano ed è convinto che sarà protagonista di una grande prestazione. Probabile anche il turnover a sinistra con Mario Rui in luogo di Hysaj, mentre Fabian stavolta giocherà dal primo minuto al posto di Elmas. Anche Allan e Callejon si candidano a giocare dal primo minuto, probabilmente in luogo di Zielinski e Politano”