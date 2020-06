Il Times contro Djokovic: “È sembrato pazzo a volte, ha mortificato il tennis”

Duro attacco del quotidiano inglese, che condanna il comportamento del tennista poi risultato positivo al coronavirus

L’incoscienza di Novak Djokovic, che ha organizzato un torneo di tennis in barba al coronavirus, gli si è ritorta contro nell’unico modo possibile: essere risultato positivo al coronavirus. Un comportamento che ha confermato le scelte irresponsabili compiute, che ovviamente non sono piaciute alla critica. Come il Times, ad esempio, che ha espresso durissimi giudizi sulla sua condotta.

Alcune uscite l’hanno fatto sembrare un pazzo. […] Quando ha invitato i suoi amici al torneo, ci ha giocato a calcio e ci è andato a ballare in discoteca, la comunità del tennis – e non solo – è stata incomprensibilmente mortificata.