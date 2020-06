Tebas: “La partenza di Ronaldo non ha avuto impatto sulla Liga. Messi è diverso, è un’icona del calcio”

“Messi è il miglior giocatore della storia del calcio. Penso che la sua partenza sarebbe evidente. Ciò che conta è il coraggio che gli dà. Messi ci delizia sempre”.

Il presidente dellaLiga, Javier Tebas, ha parlato ai microfoni di RAC-1.

Sul razzismo e l’omofobia nel calcio:

“Abbiamo già preso posizione contro la questione del razzismo. Penso che il problema sia localizzato fino ad oggi negli Stati Uniti. Quando abbiamo avuto problemi con il razzismo lo abbiamo condannato. Siamo stati l’unica lega al mondo ad aver presentato una denuncia penale contro gli energumeni che hanno attaccato Williams a Cornellà. Questo è ciò che deve essere fatto per affrontare il razzismo. Non meno di quindici volte abbiamo denunciato cori razzisti o omofobi. È dove dobbiamo attaccare di più, prendere decisioni difficili”.

Sui calciatori omosessuali che dovrebbero essere liberi di vivere le loro inclinazioni sessuali:

“Se abbiamo davvero omosessuali tra i nostri calciatori, e probabilmente ce ne sono in percentuale, sarebbe bene se pensassero di convivere con la loro personalità. Penso che sarebbe perfetto se qualche giocatore lo facesse. Ma non perché fa bene alla società. Quello che non può essere è che devono nasconderlo”.

Sulla riduzione delle squadre:

“No, è un modello di competizione che, a mio parere, non funziona. Non abbiamo intenzione di ridurre il numero di squadre a breve o medio termine. Il modello di business è stabilito in 20 club e ha la sua logica. Non cambiamo ciò che funziona e ha creato un’industria colossale. L’industria del calcio in Europa è più importante della NBA e della NFL”.

Sulla crisi del calcio dopo la pandemia:

“Vedremo un po ‘ di soldi, ma non grandi affari. La situazione è quello che è. I maggiori campionati europei hanno subito gravi crisi. E non ci saranno grandi movimenti di denaro a meno che i club statali animano il mercato, ma non con i soldi del settore, ma con il gas o il petrolio. Se la scorsa estate tra le grandi leghe ci furono 3.500 milioni di euro, non credo che quest’anno andremo oltre gli 800″.

Sul Barcellona e Messi:

“La partenza di Cristiano Ronaldo, anche se ha lasciata sconvolta Madrid, non ha avuto quasi alcun impatto perché alla Liga ci stiamo preparando da anni affinché il marchio trascenda i giocatori. Ma il caso di Messi è diverso. Messi è il miglior giocatore della storia del calcio. Siamo stati fortunati ad averlo sempre avuto nella nostra lega. Penso che L’uscita di Messi sarebbe evidente. A maggior ragione se andasse a giocare in un altro campionato. È un’icona del calcio spagnolo, di LaLiga e gli chiedo di finire nella nostra competizione. Ci siamo affezionati tanto a lui. Né sarebbe una catastrofe perché abbiamo firmato contratti televisivi con o senza Messi. Ma ciò che conta è il coraggio che gli dà. Messi ci delizia sempre“.