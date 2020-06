Setien: “Il Napoli è un avversario forte, lo ha dimostrato anche ieri sera”

“Penso che sia peggio, ma non solo per il Barça, ma per tutti. Con due incontri hai più possibilità. Vorremmo tutti giocare andata e ritorno, ma le circostanze sono quelle che sono e dobbiamo adattarci. Ci sono molte nuove circostanze e questa sarà un’altra”

Setien ha confermato che per loro è fondamentale giocare al Camp Nou contro il Napoli nella sfida di ritorno perché loro hanno avuto già il vantaggio di giocare in casa e con il pubblico all’andata. Il tecnico ha poi fatto anche i complimenti alla formazione di Gattuso per la vittoria in Coppa Italia di ieri sera