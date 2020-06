Seattle, guarisce dal coronavirus e gli recapitano un conto di 1,1 milioni di dollari

Il Seattle Times riporta la storia di Michael Flor, un cittadino americano di 70 anni, è diventato famoso per aver combattuto per due mesi contro il coronavirus e per essere emerso vittorioso dalla battaglia. Alcune infermiere lo hanno definirlo “il bambino miracoloso”.

Ora però la sua storia è è cambiata e potrebbe essere conosciuto come “il ragazzo da un milione di dollari”, Flor infatti si è visto recapitare una fattura di oltre 1,1 milioni di dollari per la sua degenza

A Seattle coronavirus survivor got a $1.1 million, 181-page hospital bill. He won’t have to pay the vast majority of it but it highlights why American health care is so hard to reform, writes Danny Westneat. https://t.co/fQR9Z9BdOu

— The Seattle Times (@seattletimes) June 13, 2020