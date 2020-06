Sconcerti: “Mertens uomo gol straordinario, ma per battere la Juve il Napoli deve fare qualcosa in più”

Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto a TMW Radio.

Coppa Italia, manca di più un centravanti alla Juve o al Napoli?

Sarri ha portato delle innovazioni al Napoli. E alla Juve?

“Al Napoli ce l’ha fatta, non so se Sarri sia in grado di portare le stesse innovazioni alla Juve. Sono società e giocatori diversi. Lui non si sente libero di interpretare il suo ruolo nella Juve. Ha portato dei momenti di gioco diversi. Per il resto ha ottenuto risultati essendo in corsa per tre titoli. Non gli si può dire di più”.