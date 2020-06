Sarri e Conte, due uomini che parlano di “attributi”

Damascelli sul vocabolario colorito dei due allenatori: “A loro, come ad altri, basta esibire il proprio apparato. In esclusiva maschile. Che palle”

Sarri e Conte sono uomini di mondo, scrive Tony Damascelli su Il Giornale, che utilizzano spesso nel loro frasario l’immagine simbolo tutta italiana e che riguarda l’apparato riproduttivo.

A Sarri gli girano, Conte vuole romperle agli avversari, in corsa per lo scudetto. In nessuna altra lingua le o i suddetti hanno una presenza così costante, quasi quotidiana, come nel nostro frasario.