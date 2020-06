Repubblica – Gattuso allo spogliatoio: «Guai a chi molla anche di un centimetro… ».

Il tecnico sa bene che il rischio adesso è quello di considerare il traguardo raggiunto e rilassarsi troppo, mentre invece la Coppa Italia deve essere solo il primo degli obiettivi da raggiungere in questa stagione

Gattuso sa che il rischio di un calo di tensione è concreto, visto che il distacco dal quarto posto in classifica è diventato di 12 punti, dopo la goleada della Atalanta nel recupero con il Sassuolo. Ma ci sono ancora dodici giornate di campionato per andare a caccia della zona Champions e per il Napoli sarebbe fondamentale accorciare le distanze sugli avversari nelle prossime due gare, per presentarsi così con speranze ancora concrete allo scontro diretto del 2 luglio a Bergamo. Fare il pieno a Verona oggi pomeriggio e domenica al San Paolo contro la Spal diventa quindi per gli azzurri una necessità inderogabile, nonostante la sbornia per la Coppa Italia appena conquistata e la forza della squadra di Juric: saldamente settima ( ad appena una lunghezza da Insigne & C) e a sua volta alla rincorsa della qualificazione per l’Europa League.