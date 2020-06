Posta napolista – Alcune domande azzurre

Qualcuno può fare i complimenti a Gattuso per aver fatto capire a Koulibaly che doveva fare un bagno di umiltà e tornare a fare il difensore e basta, non il furioso e gladiatorio assaltatore delle squadre avversarie?

Caro Napolista, ma qualcuno può dire alla RAI che mandare un doppio replay (da due angolature diverse) dopo ogni azione di rilievo, sistematicamente, fa perdere le immagini in diretta del gioco che nel frattempo è ripreso? Ti ritrovi i giocatori che intanto sono nei pressi dell’area opposta, per un contropiede, e non sai nemmeno come ci sono arrivati… (si arriva a rimpiangere persino DAZN).

Qualcuno può almeno ricordare che al Napoli è stato negato l’ennesimo calcio di rigore comprensivo dell’ennesima mancata consultazione del Var? Le immagini rallentate viste dopo la partita non lasciano dubbi…. (E se fosse capitato all’Inter, Conte ne starebbe ancora parlando?).

E qualcuno può ricordare a Sarri che stavolta la sua squadra godrà di un giorno di riposo in più in vista della finale di mercoledì prossimo e che noi tifosi del Napoli sentiamo la sua mancanza per recriminare che la Juventus, come al solito, avrà un giorno di riposo in più in vista della predetta finale?

Qualcuno, inoltre, può spiegare a Massimo Mauro che nel suo editoriale, per addolcire un po’ il boccone amaro ingoiato da Conte (peraltro andatogli anche un po’ di traverso), scrive testualmente: “Certo, il gol del Napoli è raro da vedere…” che anche quello dell’Inter non è proprio consueto?

E qualcuno può informare il telecronista della partita Juventus-Milan – che nel secondo tempo, per spiegare il motivo della superiorità della squadra torinese rispetto a tutte le altre in Italia, diceva che bastava citare i nomi dei giocatori panchinari (Khedira, Cuadrado, Bernardeschi) – che il Napoli ieri nel secondo tempo aveva in panchina Allan, Fabian Ruiz, Callejon, Milik… che proprio non sono da buttare?

E qualcuno, infine, può fare i complimenti a Gattuso per aver fatto capire a Koulibaly che doveva fare un bagno di umiltà e tornare a fare il difensore e basta, non il furioso e gladiatorio assaltatore delle squadre avversarie? E anche per aver convinto la squadra a scordarsi del recente passato, insegnandole che si può vincere anche curando la strategia difensiva? E non per ambire allo 0-0 finale come si usava una volta, ma allo scopo di trovare un modo diverso (forse anche più redditizio, chissà…) di mettere la palla in rete (e nel Napoli i campioni li abbiamo) e, finalmente…di tornare a vincere!!!

Azzurri saluti.