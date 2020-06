Pistocchi su Sarri: “Se Beethoven lo interpreta un’orchestra di campagna, il risultato sarà mediocre”  

A Radio Marte. “Sarri avrà sempre il rimpianto di quel titolo non vinto a Napoli. Lì aveva trovato dei calciatori bravi, adatti e adattati al tipo di calcio che aveva in mente di esprimere”

Il giornalista e opinionista tv Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ha parlato di Maurizio Sarri e del suo rendimento alla Juventus. Soprattutto, del differente rendimento del tecnico in bianconero rispetto a quando era seduto sulla panchina azzurra.

“Beethoven è sempre Beethoven, ma se lo interpreta la Filarmonica di Berlino ne viene fuori un grandissimo concerto, se invece lo interpreta un’orchestra di campagna, allora il risultato che otterrai sarà mediocre. Anche su Sarri il concetto è quello, cambia l’esecuzione. Secondo me, Sarri avrà sempre il rimpianto di quel titolo non vinto a Napoli. In Campania, obiettivamente aveva trovato dei calciatori sì bravi, ma soprattutto adatti ed adattati al tipo di calcio che aveva in mente di esprimere. A Londra, ad esempio, fu diverso. Nel Chelsea, Eden Hazard non poteva fare il lavoro di Dries Mertens o Lorenzo Insigne, e così lo utilizzò in posizione differente”.