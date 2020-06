Paratici: “Questa è la nostra seconda finale, quest’anno, cercheremo di vincere”

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni della Rai poco prima della partita contro il Napoli valida per la finale di Coppa Italia.

Quanto è importante questo trofeo?

“E’ importante perché ci si gioca un trofeo. Ogni stagione partiamo per vincere in tutte le manifestazioni in cui siamo presenti, questa è la seconda finale quest’anno, cercheremo di vincere. I ragazzi sono molto entusiasti e positivi, nonostante l’assenza del pubblico”.