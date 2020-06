Napoli, oggi rifinitura a Castel Volturno, poi in volo verso Verona

Il Mattino scrive che il ritiro è previsto nei dintorni della città veneta. La squadra farà rientro a Napoli domani sera, dopo la partita

Il Mattino racconta il programma del Napoli in vista della trasferta di domani a Verona. Alle 19,30 è previsto, al Bentegodi, il match contro la squadra di Juric, il primo della ripresa del campionato post Covid, per gli azzurri. Oggi la rifinitura sarà fatta a Castel Volturno, poi la squadra prenderà il volo per la città scaligera. Il ritiro è previsto nei dintorni di Verona. Domani sera dopo la partita si rientra.

