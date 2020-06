Moggi su Napoli-Juve: “Pronostico difficile, io credevo passasse l’Inter”

L’ex dirigente di Napoli e Juve a Radio Marte non si sbilancia su chi potrebbe alzare domani sera la Coppa Italia all’Olimpico

L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sulla sfida che si terrà domani sera all’Olimpico tra le due formazioni per la finale di Coppa Italia

“Il problema è che è difficile sbilanciarsi su chi vince queste gare. In Semifinale io vedevo favorita l’Inter, perché mi sembrava più squadra, è più tutto: e invece avete visto che questa teoria si è smontata, perché la squadra, come in altre occasioni, una volta subito il gol del pareggio si è disfatta”.