Milik potrebbe restare, in programma nuovi incontri tra i suoi agenti e Giuntoli

La situazione contrattuale di Milik è aperta ad ogni possibile soluzione, scrive il Mattino. Potrebbe addirittura verificarsi un finale a sorpresa, in positivo, come accaduto per Mertens.

“Arek ha il contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli e il discorso rinnovo non ha fatto registrare passi avanti durante la fase di stop per l’emergenza coronavirus. Una situazione che resta aperta a tutte le soluzioni: sono in programma nuovi incontri tra il direttore sportivo Giuntoli e l’entourage dell’attaccante al quarto anno in maglia azzurra e che in questa stagione ha segnato 12 gol in 24 partite, 9 in campionato e tre in Champions League. Quindi, restano possibili tutte le soluzioni, compresa una svolta in positivo, sul modello della situazione Mertens. La trattativa riprenderà e si deciderà il futuro di Milik: se non dovesse arrivare il rinnovo finirà sul mercato e la valutazione del club azzurro è 40 milioni. Tra le pretendenti resta in pole position la Juve ma ci sono anche possibili soluzioni estere.