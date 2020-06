Lippi: le lacrime di Callejon sono il segno della compattezza del Napoli

Marcello Lippi parla della vittoria del Napoli sulle pagine del Mattino, ma parla soprattutto di Gattuso e di quanto ha pesato la sua mano sul cambiamento della squadra.

«Nei primi giorni di Gattuso sono andato a trovarlo a Castel Volturno. Era evidente che era atteso da un compito non semplice, perché non era semplice la situazione che aveva trovato. Ma io so chi è Rino, lo conosco da anni. E a chi me lo chiedeva dicevo: “Seguitelo, in pochi hanno le sue capacità di compattare i gruppi”. Ed è così: è riuscito a dare al Napoli un senso di appartenenza che prima non c’era e ha gestito benissimo un momento pieno di problemi. E ora non posso che essere contento per la sua gioia, per la sua vittoria».