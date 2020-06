L’agente di Callejon smentisce le voci sul pre contratto col Granada

Il futuro di Callejon diventa un giallo che si arricchisce ogni giorno di un nuovo tassello. Sarà solo lui a dover decidere se restare o meno

Come spesso accade in questi casi in cui non c’è una decisione chiara il futuro di Callejon sta diventando un piccolo giallo. Con il contratto in scadenza tra 7 giorni, non si sa ancora quale sarà la sua decisione. Dopo la finale di Coppa Italia e le sue lacrime era diventato quasi scontato un addio, poi le notizie che forse si sarebbe trovato un accordo, poi ancora nella giornata di ieri l’indiscrezione su un pre contratto firmato con il Granada, squadra alla quale l’attaccante ha strizzato l’occhio già tre anni fa, essendo proprio quello biancorosso il suo club nativo. A parlare della situazione è Manuel Garcia Quilon, agente del giocatore, come riportato dal portale Transfer20.com:

“Il pre-accordo con Granada non è affatto vero. Abbiamo offerte molto migliori, in particolare quello che Napoli ci offre per rinnovare. Con il club azzurro, per ora, ci sono solo conversazioni e niente di più”