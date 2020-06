La Mercedes diventa nera contro il razzismo. Hamilton: “Grazie, è un passo importante”

Il pilota commenta il cambio della livrea: “Ho vissuto personalmente il razzismo nella mia vita e ho visto la mia famiglia e i miei amici sperimentare il razzismo e parlo con il cuore quando faccio appello al cambiamento”

La Mercedes cambia il colore della livrea per il Mondiale F1 2020 e diventa nera. Un segno importante per dimostrare l’impegno contro il razzismo, come annuncia la casa automobilistica su Instagram.

“Per migliorare la diversità del nostro team e del nostro sport, e un segnale dell’impegno della squadra a combattere il razzismo e la discriminazione in tutte le sue forme”.

Uno dei promotori dell’iniziativa è stato Lewis Hamilton che l’ha commentata così sul sito della Mercedes:

“Ho vissuto personalmente il razzismo nella mia vita e ho visto la mia famiglia e i miei amici sperimentare il razzismo e parlo con il cuore quando faccio appello al cambiamento. Quando ho parlato con Toto delle mie speranze sui progetti che avremmo potuto realizzare come team, ho detto anche che è importante rimanere uniti. Vorrei ringraziare enormemente Toto e tutto il Consiglio d’Amministrazione della Mercedes per aver trovato il tempo di ascoltare, di parlare e di capire veramente le mie esperienze, la mia passione, e per aver fatto questo passo avanti così importante”.

Valterri Bottas gli fa eco aggiungendo:

“Il razzismo e la discriminazione non hanno posto nel nostro sport o nella nostra società e sono orgoglioso di stare con la squadra, con Lewis e con Mercedes-Benz nel fare questa importante dichiarazione”.