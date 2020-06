Krol: «Maksimovic insuperabile, contro la Juve è stato meglio di Koulibaly»

Alla Gazzetta: «Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Questo Napoli può riuscire nell’impresa, deve crederci. Se gioca come in coppa Italia, ce la farà».

La Gazzetta dello Sport intervista Ruud Krol. L’ex libero parla a lungo del Napoli, di Gattuso e delle sfide che attendono la squadra. Elogia il mister, non solo per la carica che sa trasmettere ai suoi giocatori, ma anche per come ha affrontato la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

«Mi ha sorpreso per come ha affrontato la Juve, la squadra è stata disciplinata, i tre reparti si sono ritrovati nel difendere la propria metà campo. È stato bravo».

Ma soprattutto, spende parole molto belle per Maksimovic.

«Maksimovic è stato insuperabile, si vede che è uno deciso, sia nel gioco aereo, sia nell’anticipo. L’ho visto contro Inter e Juve e devo dire che mi è piaciuto più di Koulibaly. Che resta un difensore fenomenale, in ogni modo, molto importante per la difesa napoletana, è intelligente e ha carattere. Contro la Juve, Koulibaly e Maksimovic hanno rischiato poco, sono stati in partita fino all’ultimo momento. Il secondo ha pure trasformato uno dei cinque rigori finali».

Krol è fiducioso anche per la Champions e per il match contro il Barcellona.

«Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Ho visto una difesa debole e un centrocampo troppo lento. Anche per loro vale il discorso della preparazione. Questo Napoli, però, può riuscire nell’impresa, deve crederci. Ha un buona qualità e se gioca come in coppa Italia, ce la farà. Gattuso ha un attacco molto forte, abile nelle ripartenze. Ecco, Mertens e Insigne potrebbero creare seri problemi alla difesa catalana».