Krol: “Barcellona-Napoli? Se il Napoli gioca come contro la Juve può superare il turno”

L’ex calciatore olandese Ruud Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva sulla Coppa Italia vinta dal Napoli contro la Juventus.

Sulla partita di Champions del Napoli contro il Barcellona:

“Il Barcellona è forte e ha il miglior giocatore del mondo, ma se il Napoli gioca come contro la Juventus ha le sue possibilità di superare il turno. Non è una sfida persa in partenza“.