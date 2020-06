Karpov: «È follia pensare che gli scacchi siano razzisti perché il bianco muove prima»

Anatoly Karpov non ha retto. Il campione del mondo di scacchi dal 1975 al 1985, ha commentato il recente dibattito sul razzismo negli scacchi:

La scorsa settimana, John Adams, un economista che ha rappresentato la federazione australiana scacchi nel 2015, ha rivelato di essere stato contattato dall’emittente radiofonica Australian Broadcasting Corporation (ABC) di Sydney per commentare la questione delle polemiche razziali negli scacchi, polemiche dovute alla prima mossa che spetta al bianco.

🚨 BREAKING 🚨

I just received a phone call from an ABC Sydney based producer seeking a comment about the game of chess!

The ABC have taken the view that chess is RACIST given that white always go first!

They are seeking comment from a chess official as to whether

— John Adams (@adamseconomics) June 23, 2020