Juric: “Il Napoli non ha quasi mai tirato. Sono soddisfatto della squadra ma i ragazzi meritavano altro”

Incredulo di fronte ai gol?

“E’ finita come doveva. Hanno vinto su due calci piazzati. I ragazzi hanno fatto una splendida partita, non siamo riusciti a concretizzare, abbiamo sbagliato, ma abbiamo giocato con la nostra identità. Hanno tirato poco o niente, solo alla fine. Sono soddisfatto e molto dispiaciuto, oggi i ragazzi meritavano un’altra cosa”.

Voleva qualcosa in più da Di Carmine?

“Oggi abbiamo giocato contro Koulibaly, Di Lorenzo, non è facile per Samu che è al primo anno in A, Zaccagni la stessa cosa. Per me va bene, sono consapevole dei miei giocatori e soddisfatto di quello che stanno dando. Da quella parte c’erano degli spazi, però, sì”.