Il Torino preme su Petagna, ma lui vuole solo il Napoli (e giocare accanto a Mertens)

Sul Mattino. Il ds granata ha contatti continui con l’attaccante, spera di convincerlo prendendolo per sfinimento. Ma Petagna nelle ultime settimane non ha fatto altro che chiedere informazioni sul rinnovo del belga

Domenica, al San Paolo, il Napoli sfiderà la Spal. E Andrea Petagna, già acquistato dal club azzurro, ma che si presenterà come avversario in attesa di vestire la maglia azzurra. Ma quale sarà il futuro dell’attaccante? Ne scrive il Mattino. Su di lui c’è il forte interesse del Torino, che continua a fare pressioni tramite il nuovo direttore sportivo, Davide Vagnati, ex dirigente della Spal.

“I contatti tra il direttore sportivo granata, Giuseppe Riso e Andrea Petagna sono continui e Vagnati spera di convincere il giocatore prendendolo per sfinimento“.

Ma Petagna desidera solo il Napoli.

“In realtà, però, i progetti di Petagna sono altri perché il suo sogno è quello di vestire la maglia del Napoli e fare coppia lì davanti con Mertens. Ecco perché durante le ultime settimane non faceva altro che chiedere informazioni circa il rinnovo di contratto del belga, e quando è arrivata la notizia del prolungamento è stato il primo a esultare immaginandosi tra qualche mese al fianco di Dries a guidare l’attacco azzurro”.