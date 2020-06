Il Napoli: nei prossimi giorni notizie per i rimborsi agli abbonati

Napoli rimborsi abbonati.

Il comunicato del Napoli sul rimborso per gli abbonati.

La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione sportiva 2019/20 che nei prossimi giorni, non appena completato l’approntamento del relativo sistema informatico che sarà gestito da TicketOne, sarà resa disponibile la procedura per richiedere il rimborso dei ratei non goduti dell’abbonamento relativo al campionato di Serie A 2019/2020.

Seguiranno maggiori informazioni.