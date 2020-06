Il governatore dell’Abruzzo: “Ritiro Napoli? Ci stiamo lavorando. Sarà il club a ufficializzarlo”

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del ritiro del Napoli a Castel di Sangro.

“Napoli in ritiro in Abruzzo? È un’occasione straordinaria e stiamo lavorando affinché questo matrimonio vada in porto. Lo stesso De Laurentiis è rimasto sorpreso dall’infrastruttura sportiva, oltre che dall’accoglienza. In questi giorni comporremo il quadro, c’è volontà positiva da entrambe le parti: credo sia un’occasione in entrambi i sensi. L’ufficialità la darà il Napoli calcio, non vedo l’ora di poterlo dire, c’è grande interesse da parte nostra ed è un grande privilegio avere una squadra così importante. Il calendario è molto stretto, c’è esigenza reciproca chiudere l’accordo in tempi brevi. Speriamo che questa settimana sia quella giusta”.