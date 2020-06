Il Benevento vince ancora con un gol di Roberto Insigne

Riparte da dove si era fermata la formazione di Pippo Inzaghi e la Serie A oramai è ad un passo

Il Benevento di Pippo Inzaghi riparte esattamente da doveva aveva terminato prima del lungo stop. Vince infatti in scioltezza la prima gara contro il Cremona con un gran gol di Roberto Insigne (che era subentrato nel primo tempo all’infortunato Kragl) al 6’ st dopo una bella iniziativa di Mancini.

La Serie A è oramai questione di poco per il Benevento che è in vetta a quota 72 con 22 punti di vantaggio sulla seconda in classifica