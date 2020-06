Hamsik si congratula con Mertens: “Sinceri complimenti, bomber. Leggenda Dries”

Su Instagram il messaggio dell’ex capitano azzurro al folletto belga da ieri nella storia del Napoli. E l’agente di Marek non esclude un suo ritorno in città come dirigente, ma non prima di due o tre anni

Da ieri Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli a tutti gli effetti, diventando il miglior marcatore di sempre della storia azzurra. Oggi, su Instagram, arrivano anche i complimenti di Marek Hamsik, superato ieri dal belga con il gol segnato all’Inter.

L’ex capitano del Napoli si è congratulato con Ciro scrivendo:

Il procuratore di Hamsik, Juraj Venglos, intanto, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Marek ha voglia di giocare ancora per qualche anno, probabilmente due o tre, è mia opinione che possa tornare in Slovacchia quando deciderà di smettere. Così come potrà tornare a Napoli perché anche Napoli è casa sua. Se De Laurentiis dovesse chiamarlo per offrirgli un ruolo nel club? Certo che ne sarebbe felice. Non so con quale ruolo o con quale veste, bisognerebbe parlarne e discuterne con la società ma non vedo impedimenti e si troverebbero soluzioni. Ma, ripeto, bisogna aspettare due o tre anni perché ha ancora voglia di giocare”.