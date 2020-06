Graziani: “Perché il Napoli non fa almeno un anno di contratto a Callejon?”

Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.

Dries Mertens e José Callejon possono essere soprannominati ‘gemelli del gol’ come me e Paolo Pulici?

Graziani ha poi aggiunto:

“Mertens quel ruolo lo interpreta in modo ben diverso rispetto a Pulici, ma i risultati sono straordinari”.

Callejon non resta?

“Ne parlavo ieri con Ciro Ferrara: perché, mi chiedo, il Napoli non fa almeno un anno di contratto a Callejon? E’ un usato sicuro ed ha movimenti tattici esagerati. Fossi il Napoli, almeno una stagione lo confermerei. E’ vero che ha 33 anni, ma alla sua età freschissimo sul piano atletico. Il Napoli sbaglia a lasciarlo libero. Sapete perché il Napoli non fa questo sforzo? Ve lo dico io: perché Gennaro Gattuso non lo vuole”.