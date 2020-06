Gli appassionati potranno tornare a seguire le corse in sicurezza. Gli stadi restano chiusi mentre in Francia addirittura si valuta la riapertura senza limiti

In attesa che riaprano gli stadi, sono altri gli impianti sportivi che hanno il permesso di riaccogliere il pubblico. Da domani gli appassionati potranno tornare a recarsi all’ippodromo romano di Capannelle in quanto l’Hippogroup Capannelle che gestisce la struttura ha predisposto tutte le misure di sicurezza richieste dai protocolli operativi. Aprirà anche l’agenzia di scommesse interna dell’ippodromo, i bar e i ristoranti della struttura.

Soltanto il calcio sembra non fare grandi passi in avanti sulla questione degli spettatori. Perfino in Francia, dove le misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia sono state più tardive rispetto all’Italia, c’è una capienza limite di 5 mila persone e si valuta la totale riapertura degli stadi per metà luglio. Un aspetto che evidenzia anche la necessità di normative ad hoc in ragione dell’impatto differente della malattia nelle varie regioni del paese.