Gattuso prova il tridente con Mertens e Politano, ma Milik e Callejon scalpitano

A Verona Allan destinato alla panchina per un problema fisico. In porta è il turno di Ospina. Lobotka trona tra i convocati

Milik o Mertens. Politano o Callejon. Il punto fermo nel tridente del Napoli resta Insigne, attorno al quale si sviluppano i due ballottaggi del Napoli di Gattuso in vista della trasferta lampo a Verona.

In allenamento il tecnico ha provato ancora il tridente Politano-Mertens-Insigne, ma Callejon e Milik scalpitano. In particolare il polacco, dato per favorito dal 1′ a causa di un piccolo affaticamento per Mertens.

A centrocampo i titolari dovrebbero essere Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, con Allan destinato alla panchina per un problema fisico.

Difesa a quattro abbastanza scontata con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, che resta favorito su Hysaj. In porta questa volta è il turno di Ospina.

Torna nella lista dei convocati Lobotka. Mentre è ancora fuori Manolas: Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.