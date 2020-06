Gattuso pensa a un Napoli spagnolo per affrontare la Juve

Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico non rinuncerà a Fabian Ruiz e dovrebbe preferire Callejon a Politano per la capacità di equilibratore delle due fasi

Sarà un Napoli più iberico, secondo la Gazzetta dello Sport, quello che Gattuso sceglierà di mettere in campo per la sfida contro la Juve mercoledì sera.

Per quanto riguarda la formazione il tecnico ha infatti pochi dubbi: in porta Meret a causa della squalifica di Ospina, poi a sinistra, con ogni probabilità, sarà schierato il più fresco Mario Rui per contrastare il tridente juventino

Nella mediana non si potrà fare a meno di Fabian Ruiz che ha recuperato l’affaticamento muscolare e potrà dispensare le sue giocate come ha fatto sabato quando è subentrato contro l’Inter.

In attacco confermatissima la coppia Mertens-Insigne alla cui destra dovrebbe tornare titolare Callejon per la capacità di equilibratore delle due fasi.