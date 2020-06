Gattuso ha messo spalle al muro “i bulli” del gruppo che erano divisi in piccole fazioni

Il Mattino ricorda il cambiamento del Napoli dopo l’arrivo del tecnico che ha saputo cambiare l’atteggiamento della squadra

Sembrava la stagione del declino e della disfatta per il Napoli. Cominciata decisamente in salita e con degli intoppi non da poco, considerando la questione dell’ammutinamento e delle multe che ancora aleggia nell’aria, e invece si potrebbe trasformare in un’occasione per riempire la bacheca dei trofei azzurra.

Il Mattino ricorda la squadra che era il Napoli a dicembre, verso la fine della breve era Ancelotti

C’erano giocatori che neppure avevano la forza di alzare lo sguardo da terra, impietriti dai risultati, dalle prestazioni e anche imbarazzati per quell’ammutinamento nella notte con il Salisburgo che resta una ferita per loro. Nonostante il pentimento

Poi è arrivato Rino

ha messo spalle al muro “i bulli” del gruppo che erano divisi in piccole fazioni, e dopo aver impiegato un mese per trovare il bandolo (rischiando, forse, pure il posto dopo il ko con la Fiorentina), non se l’è fatto più sfuggire.