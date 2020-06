Figc: Monza, Reggina e Vicenza promosse in Serie B

Il Consiglio Federale di oggi ha approvato le prime promozioni per alcuni gironi di Serie C, mentre gli altri dovranno disputare playoff e playout

Non solo Serie A e Serie B, il Consiglio Federale di oggi ha preso decisioni anche per quanto riguarda la Serie C,come riorta Gianluca di Marzio.

È ufficiale la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, prime nei rispettivi gironi di Serie C al momento dello stop dei campionati.

Decretate le promozione di Monza, Vicenza e Reggina, la Serie C ripartirà con playoff e playout. Gozzano, Rimini e Rieti, ultime nei rispettivi gironi, invece sono retrocesse in Serie D. Si va inoltre verso i playout anche nel Girone C di Serie C malgrado quartultima e quintultima avessero un vantaggio tale da non permettere la disputa dei playout