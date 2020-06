Del Piero su Conte: “Rinfaccerà ai suoi la partita di Napoli fino a dicembre dell’anno prossimo”

Ai microfoni di Sky Sport ha commentato la ripartenza dell’Inter: “Conte non voleva riprendere, ma lui è molto tattico in tutto”

Alessandro Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sui primi incontri post coronavirus

“Antonio Conte rinfaccerà ai suoi la partita di Napoli fino a dicembre dell’anno prossimo. Non voleva ripartire, ma lui è molto tattico in tutto. Adesso la sua Inter va a mille, come abbiamo visto contro la Sampdoria. E’ un allenatore molto bravo e che sa come tirar fuori il meglio dai suoi calciatori. Di certo, come ho detto, rinfaccerà ai suoi l’eliminazione dalla Coppa Italia fino a dicembre dell’anno prossimo”.