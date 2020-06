De Laurentiis: “Un errore esonerare Ancelotti? Evidentemente no”

Nella lunga intervista che ha rilasciato oggi al Corriere dello Sport il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dell’esonero di Carlo Ancelotti con una certa decisione

“Esonero Ancelotti la fine di un ciclo? No. Sono sempre lucido nelle mie scelte, non agisco mai d’istinto e, anzi, nelle difficoltà, viene fuori la parte razionale e ragionevole di me. Mi assumo sempre le mie responsabilità, ci metto la faccia, l’ho fatto anche quando ho dovuto separarmi da Ancelotti: in tanti pensavano avessi sbagliando, Carlo stesso me lo disse, però evidentemente non è stato cosi. Era necessario quell’intervento”.