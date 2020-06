De Laurentiis: «Mertens è stata una rivelazione, un uomo speciale»

Il presidente del Napoli al Corsport ha raccontato come è nato il rinnovo di Dries: «Quando avrà smesso di giocare mi farebbe piacere trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione»

Parla anche di Mertens il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella lunga intervista di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. Racconta come è nata la decisione di rinnovare il suo contratto e che Dries potrebbe restare a lungo in azzurro

«Lui è uno scugnizzo ci siamo visti a colazione sei mesi fa, un rivelazione, ho scoperto un uomo speciale, intelligente, mentalmente veloce, cazzuto, uno sfaccimm’. Rinnovare il contratto a un calciatore di trentatrè anni non rientra nelle nostre abitudini, con Mertens è stato semplice, naturale. Dirò di più, quando avrà smesso di giocare mi farebbe piacere trovargli un ruolo per proseguire la collaborazione»