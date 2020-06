CorSport: Napoli e Atalanta uniche squadre ad aver mantenuto livello e condizione pre-virus

Il Napoli “da esempio”. Una squadra compatta, organizzata e solida che non ha quasi mai entusiasmato ma ha sempre convinto. Con la Juve la migliore prestazione, a Verona cinico e quasi spietato. Continuo

La Coppa Italia e le prime partite di campionato dopo la ripresa danno già delle indicazioni sulla forma delle squadre, ritrovate dopo il lockdown. Per il Corriere dello Sport,

“ solo due squadre hanno mantenuto il livello (e anche la condizione) pre-virus, sono il Napoli e l’Atalanta . Potremmo aggiungere anche il Verona e il Milan, ma non come la squadra di Gattuso e quella di Gasperini”.

Il quotidiano sportivo definisce il Napoli “da esempio”.

“Qui siamo di fronte a una squadra-squadra, nel senso di compattezza, organizzazione e solidità. Nelle sue tre partite post-virus il Napoli non ha quasi mai entusiasmato ma ha sempre convinto. Si è messo tutto dietro per difendere il pareggio-qualificazione con l’Inter, ha combattuto con la Juventus nella sua prestazione migliore, è stato cinico, quasi spietato a Verona. Però è continuo ed è una continuità spinta in alto, spinta al successo”.