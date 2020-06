CorSport: il Napoli vince con la testa. Per questa squadra niente è impossibile

E’ il cervello che funziona. Gattuso non ha chiesto altro che una interpretazione cerebrale. Il suo Napoli è la miscela perfetta tra intelligenza e freddezza. Un concentrato di saggezza e autorevolezza

Il Napoli è a nove punti dall’Atalanta, ma la squadra di Gasperini ha una partita in meno. Restano undici finali, come ha detto ieri Lorenzo Insigne dopo la vittoria sul Verona. Un’impresa quasi impossibile. Ma, scrive il Corriere dello Sport, per questo Napoli “niente è impossibile, neanche trasformare l’utopia in favola”.

“Il Napoli di Verona è un concentrato di saggezza e autorevolezza, la miscela perfetta tra l’intelligenza e la freddezza: 2-0, sfruttando palle inattive e una personalità spiccata per indirizzare la partita, domarla nei contenuti, spegnendo l’istinto e l’altruismo altrui e poi disegnandosela addosso”.

Dalla serata di ieri, Gattuso ha scoperto che Milik e Lozano hanno ancora voglia di mettersi in evixdenza.

“La Coppa Italia non ha placato la voglia matta del Napoli e Milik e Lozano, i ‘personaggi coperrtina’, pur sapendo che le rispettive valigie sono sul letto, avvertono richiami insospettabili”.

Ieri, al Bentegodi, il Napoli ha vinto con la testa, continua il quotidiano sportivo.

“Il Napoli la vince con la testa, con la sua capacità di mostrare un’altra faccia di sé, palleggiando quando deve e custodendo gli spazi quando diventa indispensabile”.

Nonostante la squadra abbia anche sofferto contro un Verona attivissimo, ha funzionato il cervello.

“E’ il cervello che funziona e Gattuso non ha chiesto altro che una interpretazione cerebrale: prendersi la partita attraverso il possesso (65% nel primo tempo, 49% nella ripresa) ed evitare che il Verona avesse linee”.

I gol di Milik e Lozano introducono Gattuso in un universo ancora tutto da scoprire.

“Il destino non ha ancora scritto la parola fine sui sogni”.