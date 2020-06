CorSport: cinque offerte per Milik. In pole Tottenham e Milan (preferita dalla compagna)

Tutti offrono contropartite. Ci sono anche Juve (Bernardeschi), Roma (Under) e Atletico (Diego Costa). Jessica è imprenditrice di moda

Dopo l’incontro di ieri a Castel Volturno tra l’entourage di Milik, Giuntoli e Gattuso, conclusosi con un nulla di fatto, sembra sempre più vicino l’addio di Milik al Napoli. Ma dove andrà?

Il polacco ha molti corteggiatori, ma nel mercato post pandemia è difficile che qualcuno riesca a pagare per lui la cifra chiesta da De Laurentiis. Più probabile che si inserisca una contropartita tecnica.

Il Corriere dello Sport scrive che l’entourage del polacco ha ricevuto cinque offerte.

“Almeno cinque le offerte recapitate al suo entourage: Juve, Milan e Roma in Italia. Tottenham in Premier. Atletico Madrid in Liga”.