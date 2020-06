CorMez: Lozano ha chiesto a Raiola di trovargli una nuova squadra

Dopo la discussione con Gattuso in allenamento, il messicano ha dato direttive al suo agente. La vittoria della Coppa e il gol di ieri potrebbero rimettere tutto in discussione

Hirving Lozano sembrava destinato all’oblio, e invece ieri ha firmato il secondo gol del Napoli contro il Verona. Ed è anche andato vicino al raddoppio. Nei giorni scorsi il messicano aveva avuto un confronto con Gattuso perché era apparso svogliato in allenamento. Il tecnico lo aveva mandato negli spogliatoi prima del previsto. Ma ieri gli ha dato di nuovo un’occasione, perché, come ha ribadito più volte, dopo gli scontri si torna amici come prima, l’importante è che si mostri l’impegno.

Sul futuro di Lozano scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno.

“Lozano lunedì scorso è stato cacciato da Gattuso in allenamento, ha chiesto a Raiola di muoversi sul mercato, due giorni dopo ha festeggiato la soddisfazione di essere il primo messicano a vincere un trofeo in Italia”.

Il messicano risente dello scarso minutaggio, ma adesso fa parte di un gruppo coeso, che ha alzato il trofeo dopo la vittoria contro la Juve. E ieri è tornato al gol. Servirà a cambiare le cose?