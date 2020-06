CorMez: Gattuso vorrà dire la sua sul rinnovo di Milik

L’attaccante non può essere considerato un rincalzo. Probabilmente il discorso sul rinnovo si riaprirà nei prossimi giorni

Il futuro di Arek Milik è ancora incerto. Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ieri ha dichiarato che non c’è ancora accordo tra il club e l’attaccante, ma che le parti stanno dialogando da tempo. Se si trovasse una quadra, il Napoli sarebbe ben contento di trattenerlo. Nei prossimi giorni, scrive il Corriere del Mezzogiorno, si tornerà al tavolo della trattativa per il rinnovo. E probabilmente, lo stesso allenatore, Rino Gattuso, vorrà dire la sua, come ha già fatto con Mertens, per trattenere l’attaccante. Milik, del resto, dopo la pausa da Covid, si è dimostrato un calciatore di livello. Suo il rigore decisivo nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, tanto per cominciare. E anche il primo gol di ieri contro il Verona porta la sua firma.

Queste le parole del quotidiano:

“Tornando a Milik, non può essere considerato un rincalzo e probabilmente il discorso sul rinnovo si riaprirà con il club nei prossimi giorni, Gattuso così come è successo anche con Mertens vorrà dire la sua”.