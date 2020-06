Lo sloveno ha una leggera distorsione alla caviglia ma l’allenatore preferisce preservarlo per il match contro la Lazio

Josip Ilicic non sarà in campo contro il Sassuolo stasera a Bergamo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, lo sloveno resterà in panchina a causa di un infortunio alla caviglia. Si tratterebbe di una leggera distorsione ma l’allenatore ha preferito preservarlo in vista del match di mercoledì contro la Lazio.