Alvino: “Che partita hanno giocato Insigne e Koulibaly, mostruosi”

Su Twitter ha esaltato la vittoria del Napoli contro il Verona: “Ancora una vittoria. Ancora una soddisfazione. Contentissimo per Milik e Lozano”

E anche questa vittoria il Napoli l’ha portata a casa, adesso non resta che incrociare le dita e sperare nella Lazio di Inzaghi per riuscire ad accorciare le distanza con l’Atalanta per agguantare la zona Champions

Anche Carlo Alvino è intervenuto sui social per onorare la vittoria del Napoli per 2-0 grazie alle reti realizzate dal polacco Arek Milik e dal messicano Hirving Lozano.

“Ancora una vittoria. Ancora una soddisfazione. Contentissimo per Milik e Lozano, ma che partita hanno giocato Insigne e Koulibaly, mostruosi”.