Varriale: “Meglio i playoff che un finale a tavolino”

Su Twitter: “I club contrari sono quelli che, per varie ragioni, vorrebbero finirla qui, pur a rischio di far saltare il calcio”

Il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato su Twitter l’ipotesi dei playoff per portare a termine il campionato di Serie A. Rispondendo a Sandro Piccinini ha dichiarato:

“Playoff? I club contrari sono quelli che, per varie ragioni, vorrebbero finirla qui, pur a rischio di far saltare il calcio. Ogni opinione è legittima ma è inconfutabile che i playoff (dando vantaggi a chi è più avanti in classifica) sarebbero meglio di un finale a tavolino”.