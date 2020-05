Ultras della Roma contro la ripresa del campionato

Proprio mentre i primi calciatori si sottopongono ai test per la ripresa in città sono apparsi numerosi striscioni contro la ripresa del calcio

Proprio mentre i primi calciatori della Roma si sono sottoposti alle visite mediche per la ripresa degli allenamenti, diversi striscioni firmati dagli ultras della Roma sono apparsi oggi contro la ripresa del campionato.

«C’è chi muore, chi soffre e chi lucra: stop al campionato» «Italia in emergenza sanitaria e sociale, questo campionato si deve fermare» «Con la nazione in questo stato siamo contrari alla ripresa del campionato» «Il concetto è chiaro: per voi conta meno la salute del denaro! Finché l’emergenza non è finita… nessuna partita! Società e calciatori, donate soldi e tamponi a famiglie e dottori!»

Sono alcuni dei messaggi lanciati dai tifosi giallorossi che spesso in questi mesi avevano esposto il proprio pensiero non ritenendo opportuno riprendere a giocare in questo momento

Non mancano ovviamente le supposizioni dei maligni che vedrebbero in questa opposizione una battaglia con gli eterni rivali della Lazio che in caso di ripartenza sarebbero in piena corsa scudetto.

Va detto, tuttavia, che la posizione degli ultras della Roma non coincide con quella della società: i dirigenti giallorossi, infatti, spingono con decisione per una ripresa delle sedute a Trigoria, poiché le strutture del centro Fulvio Bernardini consentono ai calciatori di allenarsi in sicurezza.