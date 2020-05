Tuttosport: Napoli-Belotti, l’arrivo del ds della Spal al Torino cambia tutto

“Il Napoli potrebbe decidere di sferrare l’attacco a Belotti proponendo, oltre a una somma di denaro, anche una o più contropartite tecniche al Torino. I nomi? Quello del calciomercato, si sa, è un mondo strano e spesso illogico, anche se a volte per risolvere gli arcani sul futuro dei giocatori potrebbe anche solo bastare una banale somma algebrica. Il primo addendo sarebbe il Torino, il secondo Vagnati, nuovo direttore sportivo, e il risultato più scontato sarebbe Andrea Petagna. L’attaccante si trova attualmente alla Spal, ma a gennaio è passato a titolo definitivo dai ferraresi al Napoli (che lo hanno lasciato in prestito in Emilia) per una somma complessiva di 20 milioni. Un’operazione gestita in toto da Vagnati, che gli ha permesso di realizzare la più alta plusvalenza in carriera. Nei mesi scorsi lo stesso Cairo aveva smentito l’interesse per Petagna, ma adesso, con Vagnati al Toro, il quadro potrebbe cambiare”.