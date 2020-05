Sportmediaset: Il Gremio accetta l’offerta del Napoli per Everton

Il cambio favorevole tra euro e real dovrebbero favorire il club azzurro. Resta da convincere l’attaccante brasiliano che per il momento non vuole avere pressioni

Everton è da tempo uno dei calciatori in cima al gradimento di Rino Gattuso per il suo 4-3-3 e secondo quanto riporta oggi Sportmediaset ci sarebbe l’accordo con il club per il brasiliano Il Grenio sarebbe pronto a dire sì all’offerta di 25 milioni di euro presentata dal club di De Laurentiis, ma per portare a termine l’operazione è necessario convincere il ragazzo, che ha chiesto tempo prima di prendere una decisione così importante. Quello che avrebbe favorito il club di De Laurentiis per l’affare sarebbe il cambio attualmente favorevole Il cambio tra euro e real in questo momento è intorno a 6,25 mentre tre mesi fa viaggiava intorno al 4. Questo significa che tra gennaio e febbraio, 25 milioni di euro erano 100 milioni di reais, oggi sono 155 milioni di reais. Questo è il motivo per il quale il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, nonostante le smentite ha già detto “sì” alla proposta di 25 milioni di euro che il Napoli gli ha fatto pervenire nelle scorse ore.

Lo scoglio adesso resta quello di convincere l’attaccante brasiliano ad accettare l’offerta del Napoli, per lui pronto un quadriennale da 4 milioni a stagione. Everton sa di essere giovane e di dover prendere una decisione fondamentale per la sua carriera e non ha intenzione di affrettare i tempi