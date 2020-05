Politano: “Vogliamo ripartire alla grande. Ci auguriamo di fare meglio del Napoli di Sarri”

L’attaccante azzurro a Radio Kiss Kiss: “Col mister c’è un bel rapporto, appena arrivato mi ha fatto sentire importante come i compagni”

“Abbiamo ripreso già gli allenamenti da una decina di giorni, ci stiamo preparando per la ripresa: aspettiamo l’annuncio ufficiale.

Quanto mi manca il pallone?

“Tanto, non è stato facile soprattutto all’inizio quando il pericolo era tanto. Ci siamo messi a disposizione del governo e della società e siamo rimasti a casa ma lavorando ogni giorno. Lo staff di Gattuso ci inviava gli allenamenti da fare.

Sensazioni di squadra?

“Positive, abbiamo un grande gruppo e ci sarà da giocare ogni tre giorni: dovremo fare un grande sforzo, il clima non aiuterà e sarà una grande sfida.

Campionato?

“Ci sono 12 partite da giocare, il torneo è ancora abbastanza lungo, cercheremo di fare quante più vittorie possibile per arrivare in Europa League o in Champions League.