Pjanic addio, la Juventus incassa una plusvalenza e Sarri ritrova Jorginho

La Stampa: il bosniaco al Barcellona o al Psg per Arthur o Icardi. L’allenatore avrà regista che cerca. Il club incasserà un’altra plusvalenza con Rabiot

Pjanic va al Barcellona. La notizia di ieri della Gazzetta dello sport trova conferma oggi su La Stampa e su molti quotidiani spagnoli. Al suo posto, Sarri porta alla Juventus il suo pupillo Jorginho definito

la pedina che manca per esaltare ancor di più la qualità e la forza offensiva della sua Juve.

La Stampa non dà per fatta Pjanic al Barcellona ma dà per conclusa l’avventura del bosniaco in bianconero. C’è anche il Psg.

I bianconeri sono pronti a scambiarlo per piazzare una grande plusvalenza (fondamentale per il bilancio in rosso) e ottenere rinforzi di classe: ai blaugrana hanno chiesto la mezzala brasiliana Arthur, mentre con i francesi c’è in piedi l’affare Icardi.

L’operazione col Chelsea può includere anche Emerson Palmieri e Alex Sandro. Jorginho è valutato dal Chelsea 40 milioni e ne chiede 30 per Emerson Palmieri.

Rabiot, sempre secondo La Stampa, piace invece e Everton e Manchester United. Anche Rabiot sarebbe una plusvalenza visto che è arrivato a parametro zero.