Nadal rimprovera il no-vax Djokovic: “Se vuole giocare dovrà vaccinarsi anche lui”

Nadal riporta all’ordine il no-vax Djokovic. Il campione spagnolo parlando del futuro del tennis con ‘La Voz de Galicia’ ha affrontato anche il tema vaccini. E ha preso una posizione netta:

“Nessuno può pretenderlo da qualcun altro e tutti siamo liberi ma la verità è che se fai parte di un circuito, forse devi attenerti alle regole richieste da quel circuito. Quindi, se il tour obbliga i giocatori a vaccinarsi per poter viaggiare per proteggere tutti, Djokovic dovrà essere vaccinato se vuole continuare a giocare a tennis ai massimi livelli. Intendo lui, ma tutti quanti, anche io. Tutti quanti si dovranno conformare alle disposizioni, esattamente come adesso quando dobbiamo rimanere a casa”.